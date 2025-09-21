La jefa de la Policía Municipal de Quepos, Sharon Corrales, advierte que el cantón enfrenta un aumento sostenido del 2% en todos los delitos en comparación con el año anterior.

Esta situación está agravada por una profunda problemática social y la desintegración familiar.

Más allá de las cifras, la radiografía delictiva de Quepos revela que la raíz del problema está en el núcleo familiar, según explicó Corrales en el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3 FM.

La disfunción familiar, la ausencia de los padres y la normalización del consumo de drogas y alcohol están creando un caldo de cultivo para futuras conductas delictivas, señaló la funcionaria municipal.

“La desintegración familiar, el abuso del alcohol y el consumo de las drogas están impactando directamente en nuestro cantón y a nivel nacional también”, aseveró Corrales.

Corrales identifica una “abundante” desintegración familiar y un aumento de familias disfuncionales, de donde provienen muchos jóvenes con tendencias delictivas.

En el cantón puntarenense, con cifras delictivas mayores a las de 2024, se observa una desconexión de padres y madres en la educación y formación en valores de sus hijos, lo que se refleja en una pérdida de respeto hacia las instituciones y la policía.

La funcionaria indicó además que se ha vuelto común que en ambientes familiares y sociales se consuma marihuana, cocaína y alcohol delante de niños y jóvenes, lo cual crea una “percepción distorsionada” que incrementa el riesgo de criminalidad a futuro.

El cantón de Quepos en Puntarenas, registra 15 homicidios durante el 2025, cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esta situación impacta directamente en la imagen turística en este sector del Pacífico Central, situación que las autoridades pretenden cambiar mediante una serie de medidas como instalar Policía Municipal y cámaras de seguridad.