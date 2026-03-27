Quedó grabado: Hombre roba bolso en restaurante de comida rápida

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero del 2026 a eso de las 12:00 p.m. en el distrito Catedral, en San José, cuando en apariencia el sospechoso ingresó a un restaurante de comida rápida, tomó un bolso que se encontraba encima de una mesa y huyó del lugar.

Video: OIJ

Características del sospechoso

Contextura delgada, tez trigueña, vestía camiseta y short color negro.

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.