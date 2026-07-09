Quedarse sin gasolina le cuesta la vida tras choque en la Ruta 27

Un hombre de apellido Chang, de 37 años, fue la víctima del accidente ocurrido sobre la Ruta 27, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado por un camión mientras permanecía detenido a un lado de la carretera.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima viajaba junto a otro hombre cuando, al parecer, el automóvil se quedó sin combustible en el kilómetro 21 de la vía.

“Se estacionaron a la orilla de la calle, siendo que minutos después, por razones que se investigan, un camión que pasaba por el lugar impactó el vehículo por la parte trasera, quedando uno de los sujetos fallecido en el sitio”, explicó el OIJ.

Las autoridades indicaron que el acompañante logró salvarse.

“El otro hombre resultó ileso, pues este había salido del carro para ir a conseguir combustible”, agregó el OIJ.

Además, un hombre adulto fue trasladado en condición urgente a un centro médico, mientras que una mujer de 22 años fue llevada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela y un adolescente de 15 años fue remitido, también en condición crítica, al Hospital México.

Para atender la emergencia fue necesaria la intervención de dos ambulancias básicas, dos unidades de soporte avanzado, una unidad de rescate y personal especializado.

Agentes del OIJ de Alajuela realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.