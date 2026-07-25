¡Que vengan las preseas!

Santo Domingo, República Dominicana.- Antes del inicio de la competencia, la delegación de Costa Rica fue protagonista de uno de los momentos más emotivos, la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, al desfilar por la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez frente a miles de espectadores que colmaron las graderías.

El ambiente estuvo cargado de entusiasmo desde el ingreso de los atletas nacionales, quienes compartieron el recorrido con el resto de las delegaciones participantes. Cuando Costa Rica apareció en el escenario, el estadio se iluminó con los colores blanco, azul y rojo, en un gesto que acompañó el paso de la representación tricolor durante su presentación oficial.

Con banderas en sus manos, sonrisas y saludos dirigidos al público, los deportistas costarricenses agradecieron la cálida recepción de los asistentes, en una de las postales más significativas de la velada para un equipo que afronta la competencia con el objetivo de pelear por preseas en diferentes disciplinas.

La inauguración reunió presentaciones musicales, expresiones culturales, un despliegue de luces y recursos tecnológicos que dieron la bienvenida a las delegaciones participantes, dando inicio oficialmente a la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hoy tendremos acción en polo acuático, racquetbol, taekwondo, judo, voleibol de sala, baloncesto y ajedrez.