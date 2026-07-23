¿Qué tiene que ver  para entender Avengers: Doomsday?

El estreno del tráiler de Avengers: Doomsday no solo disparó la emoción entre los seguidores de Marvel, sino también una pregunta que domina las redes: ¿qué hay que ver para entender la película?

La entrega, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, reunirá por primera vez a los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Wakanda, en una historia centrada en el multiverso y la amenaza de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Aunque los hermanos Russo, directores de la película, aseguraron que la historia podrá seguirse sin haber visto todas las producciones del UCM, conocer algunos títulos será clave para entender el regreso de personajes como Steve Rogers, el papel de otros personajes y el choque entre distintos universos.

Entre las producciones más importantes destacan las temporadas de Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde se explica el funcionamiento del multiverso y las líneas temporales. También son fundamentales Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, ya que los acontecimientos de ambas películas sirven como punto de partida para Doomsday.

A esa lista se suman Deadpool & Wolverine, Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos y las películas de los X-MEN, ya que algunas de estas producciones conectan directamente con los personajes y conflictos que aparecerán en la nueva cinta.

Marvel confirmó que Avengers: Doomsday será el mayor crossover de su historia, al combinar elementos de más de 30 películas y series.