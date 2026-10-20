Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Entre las banderas de Costa Rica y pancartas que acompañaron la manifestación de este martes por la educación pública destacó un símbolo poco habitual en este tipo de movilizaciones.

Se trata de una bandera negra con una calavera de sombrero de paja y dos huesos cruzados, imagen que pertenece a One Piece, uno de los mangas y animes japoneses más populares del mundo.

El emblema corresponde a los Piratas del Sombrero de Paja, la tripulación liderada por Monkey D. Luffy, protagonista de la historia.

Una manifestante que portaba la bandera, y que prefirió no revelar su nombre, explicó a Grupo Extra que el símbolo tiene un significado relacionado con la libertad.

“Muchas personas creen que simplemente es una caricatura de ojitos animados, pero tiene demasiado contexto”, comentó.

Según explicó, uno de los principales pilares alrededor del protagonista de la serie es precisamente la búsqueda de la libertad.

“Uno de los pilares del líder de la tripulación de piratas es la libertad, que de hecho más sería la liberación”, afirmó.

La manifestante también señaló que la bandera ha sido utilizada en movilizaciones y protestas en otros países, especialmente entre sectores jóvenes. Desde 2025, distintos grupos de jóvenes comenzaron a apropiársela como símbolo de libertad, inconformidad y resistencia frente al poder o la corrupción.

Durante la marcha de este martes, varias banderas de One Piece pudieron observarse entre los manifestantes que avanzaron hacia la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, para protestar por los recortes presupuestarios que afectan a las universidades públicas.