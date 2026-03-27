La Selección Nacional de Costa Rica disputará este viernes su primer partido del 2026, luego de su eliminación de la Copa del Mundo.

El conjunto tricolor enfrentará a las 11:30 a. m. a la selección de Jordania, en un compromiso que marcará el debut de Fernando “Bocha” Batista como entrenador del equipo patrio.

El combinado jordano logró clasificar por primera vez a una Copa del Mundo y forma parte del Grupo J, donde se medirá ante Argentina (actual campeona del mundo), Argelia y Austria.

El último encuentro de Jordania fue la final de la Copa Árabe, en la que cayó en tiempos extra frente a Marruecos.

Por su parte, Costa Rica disputó su último partido ante la selección de Honduras, con la que empató 0-0, resultado que significó su eliminación del Mundial 2026.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra