Bogotá (AFP). – María Carolina Hoyos perdió a su madre por la violencia de Pablo Escobar y tres décadas después asesinaron a su hermano, un candidato presidencial. Tras el magnicidio de Miguel Uribe, clama por justicia y por un país en paz.

De rostro cansado y vestida de luto, la comunicadora de 53 años asegura que han sido días “dolorosos”, pero quiere recordar al senador opositor como “un guerrero” que siempre “buscaba dar su mejor batalla”.

Su hermano murió a los 39 años el lunes por las heridas de bala en la cabeza de un brutal atentado del que fue objeto en junio. Su muerte reabre las heridas de su familia y de un país atravesado por el conflicto y los atentados políticos en las décadas de 1980 y 1990.

“Confío en las instituciones del país y espero que realmente se haga justicia. Él (Miguel) pretendía unir al país, convocar a distintas fuerzas para buscar poner en práctica esa visión de Estado que él tenía. Y definitivamente con eso me quedo, con su legado de unión, de visión de futuro, de un país seguro para todos”, aseguró Hoyos.

Aunque de padres diferentes, ambos son hijos de la reputada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Escobar y asesinada durante un operativo de rescate en 1991. Ella tenía 17 años y su hermano menor, solo 5. También son nietos del fallecido expresidente Julio César Turbay (1978-1982).

Hoyos estudió periodismo como su madre y fue viceministra de Tecnologías de la Información por seis años.