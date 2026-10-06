¿Qué se espera de la nueva Canciller? Laura Fernández responde

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, oficializó el nombramiento de Ana Elena Pinto Lizano como la nueva Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

Pinto es una diplomática de carrera con más de dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior que asumirá funciones a partir del próximo 15 de octubre. Se ha desempeñado previamente como embajadora ante la República Francesa y el Principado de Mónaco, así como delegada permanente ante la UNESCO y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

La visión y el mandato de la presidenta Laura Fernández

Al referirse a la designación, la presidenta Laura Fernández destacó a Grupo Extra las cualidades profesionales de la nueva diplomática y el significado histórico de su designación.

“A mí me gusta muchísimo el perfil de Ana Lena Pinto. Es una embajadora de carrera y es una diplomática de carrera. Ha sido embajadora de Costa Rica en Francia, también ante la UNESCO. Es una mujer con una larga trayectoria”, expresó Fernández.

La mandataria recalcó además el valor de dar apertura a liderazgos femeninos dentro del cuerpo diplomático costarricense:

“Alguien me decía por ahí que es la primera vez que una mujer diplomática de carrera se le da la oportunidad de ser canciller de la República. Así que eso también me tiene feliz. Por otro lado, sigo dando espacios en el gabinete a mujeres que tienen créditos suficientes y que tienen el suficiente talento, el perfil técnico, la estatura moral para asumir grandes retos”.

En cuanto a las prioridades operativas, la presidenta Fernández enfatizó que la nueva Canciller asumirá de inmediato una agenda de trabajo exigente orientada a temas clave de la política exterior costarricense.

Entre las tareas prioritarias acordadas figuran el proceso del Acuerdo Transpacífico, la preparación de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Madrid, la visita oficial de la mandataria al Santo Padre, así como las negociaciones en materia de política arancelaria con Estados Unidos y el abordaje de estrategias contra el narcoterrorismo.

Expectativas, retos y gobernanza diplomática

Por su parte, el analista internacional Carlos Murillo valoró de forma positiva el perfil técnico de la nueva jerarca, señalando que representa una oportunidad valiosa para la Cancillería.

“La recién designada canciller de la República constituye un caso particular en la medida en que se trata de una diplomática de muchos años, integrante del Servicio Exterior de la República, con gran experiencia en distintos países y en actividades diplomáticas y de las relaciones exteriores de Costa Rica. Esto ofrece para el Ministerio de Relaciones Exteriores, una oportunidad de recuperar un poco la imagen de Costa Rica en el ámbito internacional, que se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos 5 años”, indicó el experto.

No obstante, Murillo advirtió que el punto decisivo de su gestión residirá en el grado de independencia real que ejerza en la toma de decisiones diplomáticas desde el Poder Ejecutivo:

“A pesar de esa experiencia diplomática que tiene la nueva canciller, hay un reto importante por conocer si ella va a ser solo la ejecutora de las decisiones que se tomen en casa presidencial entre la presidenta de la República y el ministro de la Presidencia o va a ser partícipe efectiva, real, como establece la Constitución de la República en junto con la presidenta… que formule la política exterior y no solo se dedique a ejecutar esa política exterior. Ese va a ser el punto clave”,

El especialista concluyó que la expectativa principal para el país reside en que la nueva Ministra logre “recuperar la deteriorada imagen que tiene el país”.