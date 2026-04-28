Las familias costarricenses son las más sensibles a los choques inflacionarios que generan un aumento en los precios de los bienes y servicios, ya que reducen el poder adquisitivo de los hogares, mientras que los salarios se mantienen igual.

“La inflación va a estar dentro de los márgenes del esquema de metas de inflación, pero eso no quiere decir que para los hogares no va a existir un efecto en sus bolsillos o en la reducción de los ingresos producto de que probablemente tendrán que desembolsar más a la hora de comprar combustible o incluso adquirir alimentos u otros materiales que, producto de este conflicto, mostrarán un aumento en el nivel de precios”, indicó Marco Otoya, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA).

Uno de los primeros productos en verse impactado por el conflicto armado en Medio Oriente son los combustibles, los cuales aumentarán entre ¢84 y ¢134 en mayo.

Para reducir el golpe en el costo de movilización, varios expertos sugieren alternar entre el vehículo y el transporte público para el traslado a los trabajos o centros de estudio, así como una mayor planificación de los viajes para mejorar la eficiencia, agrupando múltiples diligencias en una sola.

“De repente volver al bus podría ser una opción. Por eso es tan importante apostar por el mantenimiento del servicio y mejorarlo con el tiempo”, agregó Fernando Rodríguez, investigador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional.

Otra de las recomendaciones es realizar los ajustes necesarios en los presupuestos familiares, priorizando el gasto hacia los rubros esenciales y de primera necesidad, como la alimentación, y reduciendo las compras discrecionales o que no sean urgentes. Esto conlleva una mayor planificación por parte de los hogares.

“No es un escenario bonito, no es algo que guste, pero es una reacción que va a ocurrir si estos ajustes en los precios empiezan a salirse de control. Los espacios que tenemos, desgraciadamente, como consumidores son pocos, pero nos va a obligar a reorientar nuestro gasto hacia lo que es más necesario”, explicó Rodríguez.

De igual forma, instan a las instituciones públicas y al sector privado a implementar la modalidad de teletrabajo para reducir el gasto de desplazamiento de los trabajadores.