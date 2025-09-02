El Estudio Nacional de Opinión Pública (Enaop) evaluó a los diferentes aspirantes presidenciales con base en la percepción que tiene la población hacia su figura, así como en una comparativa de la evolución de su imagen en cuestión de dos meses.

El análisis, elaborado en julio por la firma Borge y Asociados, dibuja el mapa de las percepciones políticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

En el arranque de la carrera, dos nombres se consolidan con ventaja, Fabricio Alvarado, de Nueva República, y Laura Fernández, carta del oficialismo.

El primero registra un 39% de opiniones positivas frente a un 44% negativas, un resultado que, pese a la fuerte resistencia que enfrenta, confirma un repunte respecto a mayo cuando tenía 5 puntos porcentuales menos.

Fernández, en tanto, sube cinco puntos y alcanza un 37% de valoración favorable, aunque todavía un 44% de la ciudadanía asegura no conocerla lo suficiente.

“A partir de más de 400 entrevistas representativas por ola, este informe resume las percepciones hacia líderes políticos, la simpatía partidaria y las tendencias de voto.

Los resultados permiten identificar el clima de opinión actual y las expectativas de la población frente al futuro del país”, señala la institución encargada de realizar el estudio.

¿Más polarizados?

El panorama para los demás actores es más complejo. Álvaro Ramos, precandidato liberacionista, mantiene un 32% de imagen positiva y un 30% negativa, ratificando un perfil polarizado que no logra despegar.

Por su parte, Claudia Dobles, ex primera dama y referente del Partido Acción Ciudadana (PAC), sufre una caída significativa: apenas un 21% le da una nota favorable, mientras casi la mitad del electorado (48%) confiesa no ubicarla con claridad.

Otros aspirantes muestran avances en reconocimiento, pero cargan con un costo en su reputación. Luis Amador sube al 25% en opiniones positivas, aunque con un 31% de negativas.

Eli Feinzaig, del Liberal Progresista, crece al 20% de valoración buena, pero enfrenta un 35% de opiniones adversas.

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, logra apenas un 19% positivo con un 26% en contra, mientras que José Aguilar Berrocal aparece prácticamente invisible con un 7% de nota favorable y un abrumador 80% que no lo conoce.

Otro de los hallazgos del Enaop fue que los costarricenses califican mejor al expresidente Óscar Arias que al mandatario Rodrigo Chaves.

Según recuerdan, a mayo de 2010 el líder liberacionista cerró su gestión con una aceptación del 71%, mientras que el actual jerarca goza de una calificación positiva del 66%.

La comparación hecha en el estudio indica que, de los últimos cinco presidentes, solo tres superaron el 50% de aprobación: Arias, Chaves y Laura Chinchilla, quien llegó al 51% al finalizar su mandato en 2014.

“Nuestro propósito es aportar al debate público con información independiente, obtenida con rigor metodológico y disponible para la ciudadanía, los medios y los tomadores de decisiones”, informó Borge y Asociados.

De la lista, el político con menor aceptación fue Carlos Alvarado, quien superó el 74% de impresiones negativas.

Poca cercanía con partidos políticos

Según el análisis, la mayoría de los costarricenses no se siente identificados con ningún partido. Del total de encuestados, un 55% asegura no ser seguidor de agrupación política alguna.

El Partido Liberación Nacional continúa como la primera fuerza en simpatía, aunque apenas alcanza un 9,7%. En segundo lugar, aparece “el del presidente” con un 8,7%, seguido por la Unidad Social Cristiana que llega a un 4,2%.

