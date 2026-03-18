Caso Fénix: ¿Qué pasó con el líder de la banda?

El final del juicio por el caso Fénix concluyó con la condena de un hombre de apellido Segura, quien era el presunto líder de la banda.

Este hombre recibió la pena más alta: 16 años de prisión. En total se condenó a 10 personas ligadas a la legitimación de capitales.

El Tribunal dictó penas de 12 años contra un imputado de apellido Núñez y una mujer de apellido Chacón, así como otra condena de 10 años contra una segunda mujer de apellido Chacón.

Caso Fénix. Foto: Wilmer Madrigal.

El tribunal acreditó la participación de estos imputados en actividades vinculadas con legitimación de capitales, dentro de una estructura que operaba en la zona sur del país mediante el uso de sociedades y negocios para ocultar el origen ilícito del dinero.

En contraste, otros 14 imputados fueron absueltos al no comprobarse su responsabilidad penal.

Caso Fénix. Foto: Wilmer Madrigal.

El caso Fénix se consolidó como uno de los procesos más relevantes en la lucha contra el lavado de dinero, al exponer el funcionamiento de una presunta organización criminal y su entramado financiero.