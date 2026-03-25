¿Qué pasó con los 7 proyectos prioritarios que pidió Laura Fernández?

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

A 19 días hábiles de que los diputados actuales abandonen Cuesta de Moras, la mandataria electa Laura Fernández insiste en que aún se pueden aprobar o dejar avanzados sus siete proyectos prioritarios.

Según detalló la futura presidenta, esta semana debería aprobarse el crédito para la ampliación de la carretera a San Ramón, mientras que los restantes seis, esperaría que sean votados en los próximos días o que queden “casi listos” para la próxima Asamblea Legislativa.

“Óiganme bien personas de Occidente, esta semana los señores diputados pueden ponerse una flor en el ojal y dejar aprobado ese proyecto. Ojalá que así sea. Yo he hecho mi parte, con toda la humildad del caso estoy una vez más visitando fracción por fracción para reiterarle la importancia porque las presas nos están ahogando”, aseguró Fernández.

Además, asegura que se debe avanzar con el tema de Crucitas y el proyecto sobre expropiaciones.

“Puede quedar, si no son aprobado prácticamente a punto de gol para que la próxima Asamblea Legislativa lo apruebe. Una vez más me puse a la orden, si tienen alguna te duda técnica de fondo, que con gusto se la resolvemos, la atendemos, pero aquí, por favor, ya la campaña política terminó y ahora lo único que se vale es que trabajen por el pueblo costarricense”, subrayó.

Con respecto a los otros expedientes, el Tren eléctrico y resiliencia climática continúan su trámite dentro de la corriente legislativa, realizando audiencias dentro de sus respectivas comisiones.

Mientras que el 24.907 sobre apoyo presupuestario y el 24.015 con respecto a la formación de médicos especialistas ya tienen su texto actualizado esperando ser votados por el Plenario.

Durante su presencia en la Asamblea este martes, Fernández aprovechó para reunirse con la fracción de la Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista.

Ambas bancadas calificaron de provechosa la cita, sin embargo, Gilberto Campos insistió en la necesidad de incluir proyectos de seguridad dentro de la agenda propuesta.

Se espera que el próximo lunes tenga una reunión con el Frente Amplio y posterior a esto, una con la principal fuerza de oposición, el Partido Liberación Nacional. Cabe destacar que a partir del 1° de mayo, Zapote volverá a tener el control de la agenda legislativa, por lo que los nuevos diputados entrantes podrán entrar de lleno con los proyectos que Fernández ponga sobre la mesa.