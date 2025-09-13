Un hombre de apellidos Araya Godínez fue sentenciado a 55 días de prisión tras intentar asaltar un restaurante en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, donde una joven lo enfrentó a golpes y frustró el robo.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado 3 de setiembre, cuando el sujeto ingresó al local con la intención de sustraer un objeto. Una cámara de seguridad grabó el momento en que la mujer lo enfrentó físicamente, obligándolo a desistir del atraco.

El Juzgado Penal de Flagrancia de Pérez Zeledón dictó la condena el 8 de setiembre, luego de que la Fiscalía local solicitara el proceso inmediato. La pena se divide en 30 días por hurto simple tentado y 25 días por resistencia simple.

Debido a que el sentenciado cuenta con antecedentes policiales, no podrá cumplir la condena fuera de un centro penitenciario.

Además, se le extendió la prisión preventiva por dos meses más, por lo que la sentencia comenzará a regir a partir del 25 de noviembre.