El caso del adulto mayor que falleció tras el ataque de un perro en Moravia continúa bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en el análisis técnico y las acciones tomadas tras el incidente.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la intervención en la vivienda se realizó desde un enfoque preventivo y de salud pública. Como parte de las medidas aplicadas, se efectuó el decomiso de uno de los animales presentes en el lugar.

Además, se coordinó la atención de un segundo perro que se encontraba en la propiedad y que presentaba problemas de salud sin tratamiento veterinario oportuno, situación que fue abordada en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este es el perro que atacó a la víctima.

Según explicó el Dr. Leandro Loría, vocero de SENASA, en la inspección se identificaron múltiples factores de riesgo asociados a la tenencia de los animales, entre ellos el confinamiento continuo, ambientes insalubres y desordenados, ausencia de atención médico veterinaria documentada, así como interacciones inadecuadas tanto entre los animales como con las personas.

Las autoridades advierten que este tipo de condiciones puede incidir directamente en el comportamiento de los animales y aumentar la probabilidad de incidentes graves.

También identificaron como un factor crítico que, en algunos casos, las personas responsables exponen a poblaciones vulnerables (como adultos mayores o personas con discapacidad) a animales con alteraciones conductuales evidentes, sin buscar intervención profesional oportuna.

Este es el perro que atacó a la víctima.

“Los perros son animales sintientes, con capacidades cognitivas y emocionales complejas. Las condiciones en las que viven influyen directamente en su bienestar físico y conductual”, indicó Loría. Agregó que la exposición prolongada a entornos restrictivos, sin estimulación, ejercicio o interacción adecuada, puede generar respuestas como miedo, estrés crónico, frustración y conflictos entre animales.

SENASA indicó que las personas responsables de animales de compañía tienen la obligación legal y ética de garantizar su bienestar integral, incluyendo no solo su salud física, sino también su estabilidad conductual y emocional, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7451 de Bienestar de los Animales y el Decreto Ejecutivo N.° 31626-S Reglamento de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.

Perro mató a un adulto mayor en Moravia. Foto: Marisol Abarca.

Ante cualquier conducta agresiva, temerosa o inusual, las autoridades enfatizan la importancia de buscar atención profesional oportuna. Un médico veterinario puede realizar una valoración integral del animal y determinar si se trata de una condición médica, conductual o mixta.

El caso se mantiene en investigación, mientras las instituciones hacen un llamado a la ciudadanía a ejercer una tenencia responsable, informada y comprometida, en resguardo del bienestar animal y la seguridad de las personas.