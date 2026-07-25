¿Qué pasó con el gerente deportivo de Saprissa?

Saprissa continúa sin definir quién asumirá de manera permanente la gerencia deportiva, un puesto que permanece vacante desde la salida del español Sergio Gila.

Mientras la dirigencia encuentra a su sustituto, Erick Lonis asumió de forma interina las funciones del cargo.

No obstante, el propio exguardameta ha insistido en varias ocasiones en que el club necesita nombrar cuanto antes a un responsable exclusivo para liderar el área deportiva.

En las últimas semanas trascendió el nombre de Bertony Robinson como una de las opciones para ocupar el puesto. Sin embargo, el actual dirigente vinculado al fútbol femenino no llegó a convertirse en una alternativa concreta para asumir el cargo.

Lonis reconoció que Saprissa sí ha sostenido conversaciones con distintos candidatos, aunque admitió que el proceso de contratación no ha sido sencillo. Incluso reveló que uno de los aspirantes rechazó la posibilidad de incorporarse a la institución.

“Todo lo que ustedes han dicho es porque ha salido en los medios. Hemos tenido algunos candidatos. Uno no aceptó porque me dijo dos cosas: tiene muy buen trabajo y me dijo que ya las cosas no son como antes, porque cuando se está ahí todo mundo le tira, no se puede trabajar con calma y los hijos y la familia sufren mucho”, comentó Lonis durante el programa de YouTube Teléfono Rojo.

Por el momento, Lonis continuará al frente de las decisiones relacionadas con la conformación de la planilla y la planificación deportiva, mientras la dirigencia morada mantiene la búsqueda del nuevo gerente deportivo, un nombramiento que sigue sin tener una fecha definida.