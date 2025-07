En medio de la tragedia donde una madre y sus 3 hijos perdieron la vida en un incendio en Desamparados, la imagen de un gato que volvió a la casa después del siniestro conmovió a muchas personas.

Se trata de la mascota de Marilyn Chacón y sus pequeños, las víctimas mortales del incendio.

Foto: Raquel Vargas.

La fotografía, captada por la fotoperiodista de Grupo Extra, Raquel Vargas, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos expresaron su deseo de brindarle un nuevo hogar al felino.

Pero, ¿qué ocurrió con el gato? Según confirmó a Grupo Extra Ivannia Cortés, coordinadora de Emergencias a nivel distrital, la gatita se encuentra temporalmente al cuidado de una vecina, y será adoptada por Rita Mora, madre de Marilyn.

“La gatita la tiene una vecina de la joven fallecida y la madre de la joven se la va a dejar”, explicó Cortés.

Eso sí, requerirá de cuidados especiales, ya que perdió a sus 3 crías en el incendio.

Por otro lado, hay un gato color amarillo que se encuentra desaparecido, por lo que realizan labores de búsqueda para encontrarlo.

Sobreviviente de incendio perdió a su mascota

El incendio que cobró la vida de Marilyn y sus 3 hijos contrastó con el rescate de 2 personas adultas.

Sin embargo, Karolayn Batista, sobreviviente de la tragedia, perdió a su gato, quien regresó a la vivienda en medio del intento por rescatarlo de las llamas.

Este lunes, le confirmaron que el felino falleció.

“Ya me dijeron que el gato sí falleció, ahorita lo sacarán. (…) Yo intenté sacarlo en el techo de la par, porque tenía como ponerlo en el techo, no podía salir yo, pero ahí sí lo saqué y él se devolvió, no quiso entrar.

Incluso quedó abierto la puerta, quedó abierto el hueco por donde sacaron los bomberos, pero era un gatito muy miedoso y lo que buscó fue meterse en algún hueco de la casa y supongo que se habrá ahogado”, relató Batista a Telenoticias.

Alexander Rojas, pareja de la joven, relató que, al intentar escapar por la puerta principal, el fuego les bloqueó el paso, por lo que retrocedieron hasta una zona con una “puerta de emergencia” que conducía a un guindo, cerca del cuarto de pilas.

Rojas sufrió quemaduras leves en los brazos y la espalda, y agradeció profundamente a los socorristas por haberles salvado la vida.