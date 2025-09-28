Bomberos dio más detalles sobre el ataque de un tiburón a un extranjero mexicano en la Isla del Coco, en un accidente ocurrido este sábado.

El Benemérito explicó que este hombre es biólogo marino y la mordedura la recibió de parte de un tiburón Galápago.

El hombre recibió mordeduras en cabeza y cara. Tras la respectiva atención del hombre, Bomberos coordinó su traslado hacia Puntarenas para llevarlo a un centro médico.

“Viaja con dos compañeros paramédicos, para su custodia y estabilización durante el traslado. Esperamos, esté llegando mañana lunes en horas de la madrugada”, declaró Josué Sandoval, paramédico de la Estación de Bomberos Isla del Coco.

El traslado desde la Isla del Coco hasta Puntarenas es de aproximadamente 36 horas.