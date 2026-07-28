¿Qué pasó con el cuerpo de “Coco Guácimo”? Michael Soto explica 

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, salió al paso de los rumores que han circulado en redes sociales sobre el destino del cuerpo de Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, quien murió durante el operativo en el que también fueron capturados alias “Diablo” y alias “Tan”.

Durante una entrevista con Extra Radio, Soto aseguró que el cuerpo fue tratado conforme a los protocolos establecidos y desmintió las versiones que cuestionaban si el presunto sicario realmente había fallecido.

El jerarca explicó que el OIJ no divulga fotografías de personas fallecidas, independientemente de quién se trate, por razones éticas y profesionales.

“Nosotros nunca hemos publicado fotos de muertos, eso no es ético, no es profesional, no importa de quién se trate el muerto”, afirmó.

Soto también aclaró que toda la escena quedó debidamente documentada por los equipos de investigación y que el cuerpo fue levantado siguiendo el procedimiento habitual.

Según detalló, alias “Coco Guácimo” murió en la parte externa de la vivienda, por lo que desmintió algunas publicaciones que señalaban inconsistencias en la escena.

“El señor se murió afuera de la casa. El cuerpo se levantó, hay fotografías técnico-científicas, se trasladó a San Joaquín de Flores, se le practicó la autopsia el sábado y posteriormente los familiares llegaron a retirarlo”, explicó.

El director del OIJ insistió en que no existe motivo para divulgar imágenes del fallecido e indicó que la institución está dispuesta a aclarar cualquier duda relacionada con el operativo.

Alias “Coco Guácimo” murió durante el intercambio de disparos registrado el pasado viernes en una vivienda de San Bernardino de Sarapiquí, donde las autoridades capturaron a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a alias “Tan” y alias “Coco Mono” (quien permanece hospitalizado), considerados de los principales objetivos del crimen organizado en el país.

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