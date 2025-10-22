¿Qué pasó con el accidente aéreo donde murió multimillonario?

El 21 de octubre de 2022, una aeronave tipo Piaggio P.180 se estrelló en el mar mientras se dirigía al aeropuerto de Limón, dejando como saldo seis personas fallecidas.

En la aeronave, que despegó del Aeropuerto Internacional El Palenque, en México, viajaban cinco personas de nacionalidad alemana y el piloto de origen suizo.

Sin embargo, el vuelo desapareció del radar a unas 28 millas antes de llegar a la pista. Tras caer en el mar, el accidente provocó la muerte de todos los ocupantes.

A tres años del percance, que tuvo repercusión internacional debido a que el propietario de la aeronave era el multimillonario Rainer Schaller, aún se desconoce la causa del siniestro.

Diario Extra consultó a las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) sobre el estado de la investigación.

“La Dirección General de Aviación Civil confirma que la investigación del accidente ocurrido el 21 de octubre de 2022, en el que se vio involucrada la aeronave matrícula D-IRSG en las cercanías del aeropuerto de Limón, continúa pendiente de concluir”, indicaron.

Además, señalaron que el caso se encuentra en proceso de evaluación para la elaboración del informe final, conforme a los lineamientos internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Una de las principales dificultades en la investigación ha sido que solo se encontraron fragmentos menores de la aeronave.

Empresario alemán

Rainer Schaller, de 53 años, fue fundador y director ejecutivo del RSG Group, por lo que su fallecimiento, junto con el de su pareja sentimental e hijos, causó conmoción internacional.

El empresario alemán tenía una fortuna estimada en 250 millones de euros y su compañía operaba una importante cadena de gimnasios en Alemania, con aproximadamente 1.000 empleados.

La empresa seguirá siendo de propiedad familiar, ya que Gerd Schaller, hermano de Rainer, heredó el negocio tras su muerte.