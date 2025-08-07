Un bebé perezoso fue rescatado el martes luego de que su madre falleciera producto a una descarga eléctrica.

El rescate estuvo a cargo de Benemérito Cuerpo de Bomberos, en conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en el sector de Higuito de Desamparados, San José.

El caso conmovió al país entero, ya que en imágenes se observa como el animalito se encontraba aferrado al cuerpo sin vida de la madre.

¿Qué pasó con el bebé?

Posterior al rescate, el animal fue llevado al Refugio Animal de Costa Rica, donde se informó que iba a recibir los cuidados necesarios.

Según informó el biólogo Rodolfo Vargas, el bebé perezoso se encuentra estable.

“Le hemos dado todo el cuidado veterinario inicial, dichosamente no tiene quemaduras y parece ser que la electricidad no le generó un problema a él”, afirmó Vargas.

Al animalito se le realizaron los respectivos exámenes de laboratorios, y actualmente se está a la espera de los resultados.

“Como es un bebé que se encuentra en edad lactante todavía, estos casos toman de 5 a 7 meses en cautiverio, que necesitamos que crezca y una vez que ya deje de tomar leche y comience a alimentarse de frutos y hojas como un adulto, ya se podría volver a reinsertar al medio ambiente”, afirmó.

Animales electrocutados: La otra cara del “Pura Vida”

Se estima que de cada 3 a 5 días un animal silvestre electrocutado llega a un centro de rescate en Costa Rica.

Debido a esta problemática silenciosa surge la campaña “Esto NO es Pura Vida”, una iniciativa nacional que busca recolectar firmas para exigir la implementación efectiva del Decreto Ejecutivo N.º 44329, que ordena medidas urgentes para prevenir las electrocuciones de fauna en todo el país.

Según datos del IAR, en Nosara se reportan cerca de 100 casos de animales electrocutados al año. En el Caribe, el Jaguar Rescue Center recibió 53 individuos afectados solo en el 2024. Las probabilidades de que un animal electrocutado muera alcanzan el 90%.

¿Cómo ayudar?

Apoyar es sencillo. Las personas pueden sumarse firmando la petición en línea a través del sitio web: https://www.estonoespuravida.org/