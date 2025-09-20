Akheem Wilson cumplió su sueño de debutar con el primer equipo de Saprissa. Fue el pasado 17 de agosto cuando abrió expediente en la máxima categoría en el partido contra Liberia.

El joven extremo de 18 años confesó en Diario Extra cómo vivió su primer juego profesional con los morados.

“La ayuda de los líderes cuenta mucho, ayudan bastante, ellos me hacen sentir como parte del equipo, me dan la confianza y muchos consejos. Cuando debuté me hablaron mucho, me dijeron que entrara y nada más que disfrutara. Gracias a Dios se me dieron las cosas”; dijo Wilson.

“Aquí voy, con paciencia, tengo que aprovechar las oportunidades que me dan, voy poco a poco, con paciencia, es un proceso y, cuando me toque, debo hacerlo de la mejor manera”; agregó.

Akheem Wilson conversó con Diario Extra sobre sus primeros partidos con Saprissa a nivel profesional.

Wilson dejó de aparecer en las convocatorias del primer equipo, incluso lleva cuatro partidos consecutivos fuera de lista; sin embargo, desmintió en este medio que lo descendieran de categoría.

“No, eso es mentira. Cuando no estoy convocado con la primera vengo a jugar con la Sub21. Todo este tiempo he estado entrenando con la primera división. Entreno todos los días, pero por ejemplo, si juego un viernes con la Sub21, entreno con ellos el jueves”; confirmó.

El oriundo de Limón jugó 9 minutos ante los liberianos y otros 14 minutos contra Sporting FC.