Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un grupo de 8 personas de nacionalidad venezolana fue reportado como desaparecido ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado 9 de marzo de 2026.

Lo que llamó la atención de estas desapariciones es que todas fueron vistas por última vez en octubre de 2022, según el OIJ.

Las identidades de las personas hacen presumir que hay dos grupos de hermanos, dos de apellidos Rosario Cedeño y tres apellidadas Martínez Albornoz. Mientras que las restantes tres no comparten los mismos apellidos.

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Grupo Extra consultó al OIJ si había una investigación particular sobre estas desapariciones.

Las autoridades judiciales indicaron que este caso está bajo investigación por la Sección de Delitos Varios del OIJ.

Sin embargo, hasta la fecha las personas reportadas como desaparecidas no han sido ubicadas en territorio costarricense.

Las personas desaparecidas son las siguientes: