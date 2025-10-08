La resolución del juez de apellido Serrano, que avaló la solicitud de extradición de tres costarricenses y que representa un hito histórico a nivel legal para el país, aún tiene asuntos pendientes por resolver.

Se trata de los casos del exmagistrado Celso Gamboa, Edwin López (“Pecho de Rata”) y Jonathan Álvarez (“Gato”), quienes podrían ser extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas.

Sin embargo, a partir de la resolución del juez, la defensa de los imputados cuenta con un plazo de tres días para presentar una apelación con el objetivo de frenar la salida de los costarricenses.

Una vez presentada la apelación, un nuevo tribunal deberá resolver si confirma o revoca la resolución inicial que avala la extradición.

“Son tres días de apelación que vencerían el viernes 10 de octubre. El tribunal tiene 15 días posteriores a ese plazo para emitir la resolución final”, explicó Michael Castillo, abogado defensor de Gamboa.

El Poder Judicial confirmó que los tres extraditables enfrentan causas judiciales pendientes en Costa Rica, por lo que no podrán ser entregados al gobierno de Estados Unidos hasta que concluyan esos procesos. En el caso del exmagistrado Gamboa, existen tres procesos judiciales en curso; López Vega enfrenta dos causas, y Álvarez tiene un expediente activo.

Por ahora, el juez ordenó mantener la detención provisional con fines de extradición para los tres imputados, hasta su eventual entrega formal a las autoridades estadounidenses.

Además, la resolución instruyó a la Fiscalía General a iniciar una investigación penal contra los tres nacionales por hechos ocurridos en territorio costarricense entre 2008 y 2025.

Para el abogado constitucionalista Ewald Acuña, esta resolución marca “un precedente y demuestra que la reforma constitucional era necesaria para evitar espacios de impunidad”.

Una vez que la sentencia quede firme y que los extraditables hayan finalizado sus procesos penales pendientes en Costa Rica, Estados Unidos tendrá un plazo de dos meses calendario para disponer de los requeridos y ejecutar la entrega.

Causas judiciales pendientes

1. Celso Gamboa Sánchez

• Expediente Nº 19-000218-0622-TP por el delito de uso de documento falso y falsificación de documentos. Se encuentra actualmente en el Tribunal Penal de Cartago y se está realizando el juicio oral y público en este momento en desarrollo

• Expediente Nº 18-000075-0033-PE por el delito de tráfico de influencias. La audiencia preliminar está señalada para el 15 de diciembre de 2025 en el Juzgado Penal de Hacienda

• Expediente Nº 17-000015-033-PE por el delito de cohecho propio. Se encuentra señalada para juicio en el Tribunal Penal de Hacienda del 5 al 30 de enero de 2026.

2. Edwin López Vega

• Expediente Nº 15-000026-1322-PE por el delito de delito de Legitimación de Capitales, en perjuicio de El Orden Socioeconómico. Se encuentra en Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón, Sede Bribrí con señalamiento a juicio del 11 al 29 de mayo de 2026.

• Expediente Nº 25-000036-1322-PE por el delito de delito de Legitimación de Capitales, en perjuicio de El Orden Socioeconómico. Se encuentra en investigación en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

3. Jonathan Álvarez

• Expediente Nº 23-000191-0042-PE por el delito de delito de Legitimación de Capitales, en perjuicio de El Orden Socioeconómico. Se encuentra en trámite en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

Fiscalía buscará negociar

El Ministerio Público confirmó que buscaría realizar negociaciones con la defensa de los extraditables con el fin de “agilizar” sus procesos judiciales.

“Reiteramos nuestra disposición a facilitar procesos de negociación con aquellas personas sujetas a extradición que aún enfrentan causas pendientes en el país, con el objetivo de agilizar su resolución conforme a derecho y garantizar que la extradición se lleve a cabo de manera oportuna y efectiva”.