¿Qué pasará con la redistribución del FEES tras veto de la UCR?

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, confirmó que se convocará a una nueva sesión de Conare ampliado con el objetivo de retomar la discusión sobre la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), luego del veto planteado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Herrera defendió que la propuesta en discusión fue previamente consensuada por las cinco rectorías, tanto en su alcance como en sus principios.

No obstante, señaló que existe una interpretación errónea sobre los principios que sustentan la redistribución, especialmente en lo relacionado con el concepto de equidad. Según explicó, este no debe confundirse con igualdad, ya que implica aplicar acciones diferenciadas para fortalecer a aquellas universidades que históricamente han contado con menos recursos.

En ese sentido, subrayó que los ocho principios definidos deben analizarse de forma integral y complementaria, sin que uno prevalezca sobre otro, pues en conjunto brindan seguridad jurídica a las instituciones para avanzar en la negociación.

“Como universidades perseguimos un mismo fin: fortalecer el impacto de la educación superior pública en el país”, afirmó.

Revisión del veto

El rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, indicó que la decisión del Consejo Universitario de la UCR se enmarca dentro de las facultades que tienen las universidades en el funcionamiento del Conare ampliado.

Aclaró que, en este espacio, los acuerdos no requieren unanimidad, sino mayoría, como ocurrió con la aprobación de los ocho principios que orientan la redistribución del FEES.

Sin embargo, precisó que la objeción de la UCR no se centra en los principios como tal, sino en el objetivo general del documento y en la interpretación de elementos como la gradualidad y la equidad.

Arias explicó que en la próxima sesión se analizarán las observaciones planteadas y se dará respuesta a cada uno de los argumentos expuestos por la representación universitaria.

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, dijo que el veto obliga a reabrir la discusión para revisar el alcance de los cuestionamientos.

“Es parte del derecho que tiene cada universidad dentro del sistema. Ahora corresponde analizar el contenido del veto y, de manera conjunta, tomar la decisión que corresponda”, afirmó.

Decisión será por consenso

Finalmente, las autoridades coincidieron en que la decisión sobre la redistribución del FEES deberá construirse mediante el diálogo y recaerá exclusivamente en el Conare, que buscará alcanzar un consenso entre las universidades públicas.