¿Qué pasará con Fidel Escobar?

Fidel Escobar sigue sin entrenar con el Deportivo Saprissa y esto genera dudas entre los aficionados ante los rumores de una posible salida del club.

El panameño estuvo presente en el estadio Ricardo Saprissa previo al juego contra el Alianza FC de Panamá por Copa Centroamericana, sin embargo, estuvo junto a Óscar Duarte.

Fidel estuvo conversando con Óscar Duarte.

Mientras el resto de sus compañeros desarrollaban el entrenamiento de este martes, ambos estaban a un costado de la cancha. Fidel se veía sonriendo y conversando con el zaguero, quien se recupera de una lesión de ligamento cruzado.

Durante los últimos días, se ha especulado una marcha de Escobar. En principio, uno de los clubes que ha tenido en el radar al defensor canalero es el Olimpia de Honduras, pero, no pasa de eso.

Futuro de Fidel Escobar sigue en el aire.

Según mencionaron desde la institución, Fidel Escobar no fue convocado en la fecha inicial de la Copa Centroamericana la semana anterior ante el UMECIT de Panamá debido a una molestia muscular.