Ya que los diputados no aprobaron el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por el Caso BCIE, la acusación en contra del mandatario será congelada hasta que pierda el fuero, es decir cuando termine su mandato.

Según explicó el abogado Esteban Valverde, la Asamblea Legislativa debe comunicar a la Corte Suprema de Justicia que no hay lugar para formación de causa. Por lo que el expediente penal será devuelto a la Fiscalía General y la causa quedará suspendida momentáneamente.

“La llamada ‘inmunidad´ no significa impunidad: durante el tiempo en que se mantiene vigente, el plazo de prescripción de la acción penal se congela. Eso quiere decir que, a partir del 8 de mayo de 2026, la Fiscalía contará con el plazo máximo previsto por el delito imputado (ocho años en este caso) para llevar el proceso ante los tribunales ordinarios, ya sin la intervención de la Fiscalía General sino de un fiscal común, posiblemente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”, destacó el experto.

Cabe destacar que si en la próxima administración se le nombra como ministro, se le extendería el fuero por el lapso de tiempo que se mantenga en el cargo.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del BCIE.