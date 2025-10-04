A pesar de estar presente en la lista de convocados, la continuidad de Celso Borges es incierta.

Diferentes reportes indican que, durante la práctica de esta mañana, el histórico volante presentó una dolencia que le impidió continuar con el entrenamiento.

Incluso, hay quienes aseguran que salió entre lágrimas, por lo que hasta el momento es duda para el compromiso ante Honduras del próximo 9 de octubre.

En La Sele esperarán por el jugador hasta el último momento, y será el departamento de comunicación de la Fedefútbol quien informe qué sucederá finalmente con Celso Borges.