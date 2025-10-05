La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que Celso Borges será evaluado por los médicos día a día, antes del miércoles, para confirmar si podrá o no viajar a Honduras.

El volante de Alajuelense viene en proceso de recuperación tras una lesión muscular sufrida a finales de setiembre.

Precisamente, en la práctica de este sábado presentó una leve molestia y por eso tomaron la decisión de apartarlo de forma preventiva.

Borges se encuentra estable y su participación con la Selección Nacional dependerá de su evolución.