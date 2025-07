Este miércoles podría ser histórico para Costa Rica: sería la primera vez que un Presidente en ejercicio deja sus funciones para postularse como diputado.

Desde el año pasado, el mandatario Rodrigo Chaves dejó abierta la posibilidad de aplicar esta medida, que recobró fuerza en las últimas semanas.

Tanto por la cercanía de la fecha límite que establece la Ley para dejar el cargo, como por los constantes mensajes de Presidencia y sus propias declaraciones, que mantuvieron en duda su eventual salida.

En caso de que las especulaciones se confirmen hoy durante la conferencia de prensa, el mando del país pasaría a Stephan Brunner, actual primer vicepresidente, una vez que Chaves comunique su renuncia a la Asamblea Legislativa.

Aunque algunos sectores consideran que la dimisión debe ser aprobada por los diputados, expertos constitucionalistas sostienen que basta con que el Presidente la comunique de forma irrevocable.

“El plenario debe conocer la renuncia, en mi opinión (aunque hay tesis contrapuestas al respecto) no tiene que ser aceptada, solamente conocida”, detalló el abogado constitucionalista Ewald Acuña.

No obstante, al tratarse de un hecho inédito, surgen múltiples versiones encontradas, sobre todo respecto a si, por cuestiones de tiempo, Chaves lograra cumplir los plazos para inscribir su candidatura.

“Uno imaginaría que la nota la estaría dirigiendo mañana mismo para que sea de conocimiento de la Asamblea Legislativa en su capítulo de correspondencia. En todo caso, es algo totalmente inédito.

Habrá que ver si la Asamblea no la conoce antes del 31, y si el hecho de que la nota diga eventualmente que su renuncia, de carácter irrevocable, contaba a partir de la fecha del 30”, explicó el politólogo Sergio Araya.

Arias podría asumir jefatura de Estado

La Constitución Política establece la línea de sucesión ante la ausencia temporal o definitiva del presidente electo democráticamente.

Según el artículo 135, los vicepresidentes son los primeros llamados a sustituir al mandatario. Pero si ninguno puede asumir el cargo, la responsabilidad recae en quien presida la Asamblea Legislativa, en este caso Rodrigo Arias Sánchez.

Una situación similar ocurrió durante el segundo gobierno de Óscar Arias, cuando ambos vicepresidentes renunciaron antes de finalizar el cuatrienio.

“Cuando el Presidente de la Asamblea Legislativa sustituya en forma definitiva al Presidente de la República, por mandato del artículo 135 constitucional, deberá renunciar a su curul legislativa y a toda actividad de carácter político-partidario.

En el caso de ser de carácter temporal, se entenderá suspendido de pleno derecho el cargo de diputado y cualquier puesto de carácter partidario, hasta que cese en sus funciones como presidente de la República”, explicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en su resolución N.º 3665 del 2008.

Papeleta de diputados tomaría relevancia

Según Araya, otro de los temas que sería histórico, es que, si Chaves decide postularse como candidato a diputado, alteraría significativamente la dinámica de la campaña electoral.

Ya que, en un escenario habitual, la elección de diputados suele quedar relegada frente a la contienda presidencial, pero con un expresidente encabezando la papeleta legislativa, esa tendencia podría invertirse.

“Chaves le daría mayor vigencia y protagonismo a la campaña de diputados y evidentemente la que se vería un tanto opacada sería la candidatura de la campaña presidencial. Vamos a esperar, vamos a ver si finalmente se concreta”, comentó.

¿Qué dice el Presidente?

Durante un acto de apertura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Chaves volvió a ser consultado sobre cuál será su decisión, a lo que respondió: “Yo tengo que medir no solo la acción, sino la reacción de la gente que no quiere el cambio. Usted me dice: ‘¿lo está pensando?’ ¡Obvio que lo he pensado!”.

¿Qué pasa con su causa abierta?

Según explicó Ewald Acuña, el expediente que existe contra el mandatario por el presunto delito de concusión “se devolvería a la Corte Suprema de Justicia y luego ajustar el mismo al procedimiento ordinario”, es decir, se tramitará como una causa normal, sin seguir el proceso especial que otorga la inmunidad presidencial.