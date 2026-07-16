¿Qué país construimos cuando protegemos más los privilegios que los derechos?

Cuando se habla de Trabajo Social, muchas personas imaginan a un profesional atendiendo una necesidad puntual. Sin embargo, pocas veces se dimensiona que detrás de esa intervención hay una labor permanente para defender derechos humanos, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social del país.

Cada familia que logra acceder a un servicio, cada persona que rompe un ciclo de violencia, cada niño que permanece en el sistema educativo o cada adulto mayor que recupera una atención digna, representa mucho más que un caso atendido: refleja el compromiso de una profesión que, desde hace casi 70 años, trabaja para que nadie quede excluido.

Precisamente, ese es un compromiso que hoy es más necesario que nunca, porque Costa Rica continúa enfrentando profundas desigualdades. En 2024, la pobreza afectó al 20,3 % de los hogares, lo que equivale a más de un millón de personas, mientras cerca de 286 000 hogares continúan viviendo en esa condición.

Más que datos, las brechas tienen rostro humano y afectan principalmente a personas de las zonas rurales, con un impacto especial en las mujeres, quienes siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuido no remunerado.

Pero, además, estas brechas golpean con más fuerza a las personas con discapacidad, migrantes y otros grupos históricamente vulnerados.

En la actualidad, el Trabajo Social, como profesión, enfrenta un contexto cada vez más complejo en el país. En las últimas semanas se aprobó un recorte de ¢40.000 millones al presupuesto del CEN-CINAI y, meses atrás, personas con discapacidad denunciaron reducciones en subsidios que incluso comprometían su alimentación diaria. Estas decisiones no pueden analizarse de forma aislada. Forman parte de un escenario en el que la inversión social enfrenta crecientes presiones, mientras Costa Rica continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina.

Paradójicamente, mientras se reducen recursos para programas que atienden a las poblaciones más vulnerables, el país mantiene 1.483 exoneraciones tributarias vigentes y solo en 2024 dejó de percibir cerca de ¢705.000 millones por beneficios fiscales otorgados principalmente a zonas francas. Este contraste obliga a preguntarnos qué modelo de desarrollo queremos construir y cuáles son las prioridades nacionales cuando se trata de garantizar derechos.

Frente a esta realidad, queremos recordar que el compromiso del Trabajo Social sigue hoy más fuerte que nunca, porque no se limita a brindar asistencia: analiza las causas que generan la exclusión, articula respuestas entre instituciones y comunidades, impulsa la participación ciudadana y promueve la autonomía de las personas para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

La labor de las miles de personas que ejercemos esta profesión en el país, está presente en hospitales, escuelas, municipalidades, organizaciones comunitarias e instituciones públicas, donde diariamente se contribuye a construir soluciones sostenibles para miles de personas.

Por eso, en el Día Nacional del Trabajo Social, este 19 de julio, desde el Colegio de Trabajadores Sociales tenemos claro que esta conmemoración va mucho más allá de reconocer la profesión. La fecha nos mueve, una vez más, a defender la política social, la inversión pública y una institucionalidad capaz de responder a las necesidades de la población.

Esta fecha no es solo una celebración de un gremio, es un momento para comprender que la reducción de la pobreza no depende únicamente del crecimiento económico, sino también de decisiones que fortalezcan la educación, la salud, la protección social y una fiscalización más equitativa.

Por eso, hoy no solo queremos aprovechar la ocasión para felicitar a quienes ejercen esta profesión y se han encargado de luchar por garantizar un derecho; deseamos también instar a cada actor de la sociedad a no ser indiferente frente a la desigualdad. Porque esa sigue siendo una de las decisiones más importantes para el futuro de Costa Rica.