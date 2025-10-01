“¿Usted conoce a los candidatos a la presidencia para las elecciones del 2026?”. La pregunta parece sencilla, pero las respuestas de jóvenes universitarios en Costa Rica reflejan una realidad compleja: gran parte de ellos no está informada ni muestra un interés profundo en la política, a pesar de que en pocos meses deberán acudir a las urnas.

Algunos reconocen apenas uno o dos rostros. Una estudiante de Ingeniería Química de 21 años confesó que no sabe cuántos candidatos participan ni sus nombres.

“La verdad, no, no me informo mucho del tema, pero sí me gustaría tal vez como aprender, porque es muy importante”.

Otro joven de 18 años que cursa Ingeniería Topográfica respondió que tampoco tiene idea de quiénes son los aspirantes. “Supongo que son bastantes, tal vez más de 20”, indicó el joven en la pregunta de que si sabía cuántos candidatos eran.

La cifra real es de 20 postulantes, de los cuales 5 son mujeres. Sin embargo, esa información no siempre circula entre la población más joven.

Para algunos, como un estudiante de Ciencias Políticas de 23 años, el panorama es más claro.

“Reconozco al menos a 6 candidatos y seguiré las campañas ahorita que inicien el 1 de octubre”. Pero su caso parece ser la excepción.

Las respuestas también muestran la forma en que muchos jóvenes deciden informarse. Un estudiante de 18 años señaló que espera que sean sus padres quienes le expliquen las posiciones de cada partido antes de elegir por quién votar.

En contraste, una universitaria de 21 años en Enseñanza del Francés dio su opinión sobre lo que deberían hacer los candidatos para acercarse a los jóvenes.

“Definitivamente que vayan a las comunidades a hablar con la gente para realmente ver los problemas que hay ahí. Porque nada hacen con ir y hablar, sino van como a ver qué es lo que está pasando. Y tal vez que se involucren más como en redes sociales, como ahora los jóvenes usan más las redes, tal vez llegarles por ahí”, indicó.

La inseguridad también aparece como un tema que conecta a esta generación. Un estudiante de Administración de Empresas, de 20 años, aseguró que aunque no se interesa por las campañas, lo que sí espera es que alguien actúe frente al aumento de la violencia.

“Yo sin saber casi nada de política de aquí de Costa Rica, lo único que sé es cómo está subiendo la violencia, entonces lo único que me gustaría escuchar es que alguien esté en contra de eso, que hagan algo para que no nos volvamos un narcoestado”, expresó.

¿Por qué tanta apatía?

Según explica Mario Quirós, analista político, los “millennials” y los “centennials” han crecido en contextos marcados por una desigualdad persistente, un desempleo estructural y una desconfianza hacia la clase política. Además, enfrentan crisis ambientales, acceso masivo a la información digital y constantes movimientos sociales globales que suelen respaldar.

Asimismo, la desconfianza hacia los partidos, la percepción de corrupción, la falta de resultados concretos de los gobiernos anteriores y la poca conexión entre los discursos políticos y las preocupaciones reales de la juventud, como el empleo, la educación o la seguridad.

¿Qué esperan los jóvenes?

Cuando se les pregunta qué deberían hacer los aspirantes para acercarse a esta población, las respuestas coinciden en dos puntos: mayor presencia en redes sociales y contacto directo en las comunidades. “Eso ha configurado una relación que podríamos decir ambivalente con la autoridad, porque, por un lado, desconfían del Estado tradicional, que ven como lento, burocrático, ineficiente y corrupto, pero también esperan que ese mismo Estado garantice derechos fundamentales como salud, educación, empleo, justicia climática y oportunidades reales”, agregó Quirós.

De momento, entre desconocimiento y dudas, las voces juveniles reflejan un reto enorme para la política nacional: lograr que esta nueva generación no solo vote en 2026, sino que se sienta parte activa de la construcción democrática del país.