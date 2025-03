A lo largo de los siglos hemos escuchado a los filósofos, a los poetas, a los activistas, a los politicos, a los defensores, a los machistas, a los hombres y … a las mujeres hablar de la mujer, de su condición, de sus derechos, de sus “limitaciones”, de sus capacidades, de su proceder, de sus luchas y reivindicaciones, de su debilidad y también de su fortaleza…

Algunos comentarios y conductas parecen no haber superado el Medioevo, mientras otros nos llevan a soñar con un mundo distinto, en el que ya no es necesario siquiera tratar el tema porque hemos construido una sociedad de respeto, en la que hombres y mujeres sean valorados por igual y sus distintas capacidades sean reconocidas y apreciadas precisamente por ser diversas y complementarias.

Siempre seremos distintos. Dios, la naturaleza, la vida nos hizo diferentes para juntos ser mejores, para unidos ver la “realidad” desde distintos ángulos y cada uno, desde su propia particularidad, proponer respuestas y construir una mejor sociedad, justa y equitativa.

Mientras no entendamos que somos iguales en capacidades, pero distintos, mientras no impulsemos el talento femenino en todos los campos del saber y rompamos las barreras estructurales que limitan su accionar, la brecha seguirá presente, la equidad será una utopía y los estereotipos se impondrán por encima del sentido común y la realidad.

Esta es una tarea de todos, empezando por la familia, donde los primeros patrones culturales se construyen a través del ejemplo, el discurso y la imposición de tareas y conceptos que delimitan hasta dónde puede llegar una mujer. Patrones que se refuerzan en la sociedad y conducen a la inseguridad y el temor cuando llega el momento, para la mujer, de aceptar retos, frenar abusos y pedir que las oportunidades estén balanceadas.

Decía T.S. Elliot: “Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar”. Ese primer paso es fundamental, asumir riesgos y vencer el temor de no ser suficientemente buena, suficientemente fuerte, suficientemente preparada. Una construcción social que se refuerza toda vez que se afirma que la mujer, por el simple hecho de ser mujer, no puede sobresalir en ciertas áreas como las carreras STEAM, entre otras afirmaciones.

Panelistas del Foro de Mujeres, organizado por el BAC, mencionaban que en Costa Rica solo un 30% de los estudiantes de carreras STEAM son mujeres y de ellas un 60% trabaja como operarias en empresas de implementos médicos, donde sus habilidades manuales son valoradas… sin embargo, su participación en otros puestos dentro de las empresas nos debe llevar a la reflexión.

Si entendemos las carreras STEAM como una manera de pensar y concebir el mundo, no tengo la menor duda que las mujeres tienen capacidades cognitivas natas para descifrar y concebir el mundo de forma ágil y práctica, son poseedoras de un pensamiento lógico que les permite resolver problemas, así como una gran capacidad de comunicación verbal y no verbal, entonces ¿por qué solo un 40% labora en puestos de decisión y mando?, ¿por qué ganan en promedio un 33% menos que los hombres en igualdad de condiciones?, ¿por qué si las carreras del futuro se enmarcan en el área STEAM, hoy en pleno siglo XXI el 60% de las graduadas de la universidad no estudiaron carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías, el arte o las matemáticas?

Existen estudios e investigaciones que reafirman la importancia de enfrentar con acciones concretas los desafíos y barreras que debe superar la mujer para integrarse al mundo laboral, político y social en igualdad de condiciones que el varón. Si tan solo nos propusiéramos decirles a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres que su opinión importa, que son capaces, inteligentes, que pueden alcanzar sus metas y en fin reafirmar su autoestima, en lugar de subvalorarlas a ellas y a la labor que realizan como madres, amas de casa, trabajadoras, compañeras, el mundo viviría un verdadero cambio.

Porque no se trata solo de preparación académica, técnica o laboral, es necesario además que existan espacios y foros en los que la sociedad y la familia les dé el acompañamiento para romper con siglos de trato discriminatorio, de comportamientos patriarcales y actitudes machistas.

Solo a través del empoderamiento las mujeres pueden reconocerse, saberse capaces, valoradas, apoyadas y así arriesgarse a llegar tan lejos que al volver la vista atrás sabrán lo lejos que han llegado y que nada las puede detener ya.