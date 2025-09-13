La familia de Nadia Peraza Espinoza, joven madre de 21 años asesinada entre febrero y abril de 2024, exigió que el imputado Jeremy Buzano Paisano no sea acusado únicamente por femicidio, sino también por suplantación de identidad y estafa informática.

El abogado de la familia, Joseph Rivera Chaves, criticó que la Fiscalía de Género de Heredia solo presentó acusación por femicidio y solicitó que se amplíe el expediente para incluir los otros dos delitos.

“Es vital que la Fiscalía enderece la acusación e incluya los otros delitos que cometió este sujeto, para garantizar que no salga en menos de 20 años a seguir asesinando mujeres inocentes”, afirmó.

De acuerdo con la investigación judicial, tras asesinar a Nadia, Buzano utilizó su teléfono celular y las cuentas de redes sociales para hacer creer a familiares y amigos que la joven seguía con vida, lo que retrasó la búsqueda y obstaculizó la investigación.

También accedió a su cuenta de Facebook para mantener conversaciones en nombre de la víctima.

Además, el imputado habría utilizado fraudulentamente la tarjeta bancaria de Nadia, realizando compras y retiros de dinero cuando la joven ya había sido asesinada.

La familia insiste en que estas conductas deben sumarse a la acusación principal por femicidio, pues reflejan la crueldad con que se actuó y agravan el hecho.

“El psicópata Buzano debe pasar 50 años preso, por eso pedimos que se incluyan los delitos de suplantación de identidad y estafa informática, para que la pena sea ejemplarizante”, añadió Rivera.

El caso se encuentra en etapa de preparación para juicio en el Primer Circuito Judicial de Heredia.