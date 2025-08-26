Esta noche, en la Cueva, el Deportivo Saprissa define su futuro en la Copa Centroamericana frente a Motagua de Honduras. El boleto a la siguiente ronda está en juego y los morados no tienen margen de error.

Después del tropiezo en Panamá ante Independiente, el equipo tibaseño está obligado a reaccionar. ¿Qué necesita para seguir con vida en el torneo? Aquí te lo contamos:

✅ Si gana: Clasifica de manera directa a la siguiente fase.

✅ Si empata (mayor a dos goles): Dependerá de que Cartaginés e Independiente también empaten en su duelo.

❌ Si pierde: Queda eliminado del certamen.

El choque está programado para las 8:00 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Se esperán cerca de 13 mil personas en la Cueva.

El encuentro será transmitido únicamente por Disney+.