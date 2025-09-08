Con un desempeño tan pobre ante Nicaragua la Sele tiene mucho por mejorar. Sobre todo, es claro que hace falta un hombre en la zona de volantes que le sepa dar conducción al equipo de todos. Y es que está bien el cambio generacional, pero por momentos la experiencia se impone y es ahí donde debemos apelar a quien maneje los tiempos del juego. También es vital saber el momento de cuidar el cuero o bien echarse el equipo al hombro y ser más cerebral que físico. El juego es a las 8 p.m. en el Estadio Nacional.

Para repasar esos pecados que debemos erradicar hablamos con los exfutbolistas Roy Myers y Pablo Gabas. Ambos son panelistas del programa Tiempo Extra, que se transmite de lunes a viernes por Extra Radio 92.3 F.M., de 12 m.d. a 2 p.m. y de Acción 360, que va por la pantalla de Extra TV, de 7 a 8 p.m.

Roy explica que “fue un error poner a tres defensores centrales de un mismo perfil, zurdo, con Vargas por la derecha se le complica a la hora de meter un pelotazo. Tiene buen pie pero no puede jugar por fuera y siempre va a jugar para adentro, para sentirse más cómodo”. Recomienda a Julio Cascante o a Santiago Van der Putten.

“El segundo error la selección lo comete en la falta de elaboración en el mediocampo. Se necesita jugar un poco más, sino el futbol se vuelve muy directo y hay un desgaste en algunos jugadores”. Analiza que debe aparecer un jugador más pensante que sepa dar la pausa, pese a que el fútbol de hoy es dinámico. “Falta un poco de elaboración”.

Como tercer aspecto manifiesta indica la novatez de algunos futbolistas. “Falta jerarquía para jugar una eliminatoria, algunos están haciendo sus primeras armas y eso no es algo sencillo, cuando son la mayoría. Si es uno o dos el equipo lo termina acuerpando, pero al ser la mayoría hay un ambiente y entorno muy difícil”.

Por su parte Gabas analiza que “todo se basa en entender los tiempos del partido. El otro día ante Nicaragua después de ir ganando no se supo cerrar. Los cambios que ingresaron no le pudieron dar la solvencia y estabilidad que necesitaba el equipo en ese momento, como ser simple. Eso le dio la iniciativa al equipo nicaragüense y los cambios le sirvieron”.

Apela a que contra Haití hay que rendir en zona medular pues desde ahí se empezó a complicar el equipo. “Deben darse cambios y que se presente un equipo más rápido y no tan estático ni tan posicional, sino con movilidad, ya que siempre nos han costado los equipos del caribe”.