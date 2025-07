La comunidad de Puntarenas despertó este lunes con la lamentable noticia del fallecimiento de Doña Agnes McAdams, una mujer que dedicó gran parte de su vida a impulsar y fortalecer el fútbol en la región.

Doña Agnes, fallecida a los 78 años, y quien también fue ex presidenta del Municipal Puntarenas, guardaba en su casa el tesoro más preciado en la historia del club: el trofeo de campeonato nacional de 1986. En una entrevista con Tigo Sports, McAdams expresó el inmenso cariño que le tenía al trofeo.

“Ojalá el día en que me muera no aparezca nadie que lo tenga guardado en una urna, que me lo echen a mí en la urna. Para mí esto es lo más grande que hay, aparte de mis hijos y mis nietos, es lo más grande que tengo”.

Agnes McAdams siempre dejó en claro que estaría dispuesta a entregar el trofeo para que alguien más lo cuidara, siempre y cuando se hiciera responsablemente.

“Quiero que lo cuiden con el amor y el cariño que yo le he dado”.

Su esposo, José Antonio Mendoza, ya fallecido, y su hijo del mismo nombre, también formaron parte del club como jugadores en diferentes períodos.

Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la mañana en la Catedral de Puntarenas y en el Cementerio de Chacarita.