Que la comida llegue a la mesa

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026



Por Lcda. Karen Ibarra Cuevas, Decana Facultad de Nutrición, UCIMED

¿Cuántas veces ha abierto la refrigeradora y encontrad fruta demasiado madura, unas verduras olvidadas o un recipiente con comida que terminó en la basura? Quizás parezca un pequeño desperdicio, pero cuando estas acciones se repiten millones de veces, el impacto deja de ser pequeño.

Cada año se pierden y desperdician enormes cantidades de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. La FAO estima que alrededor del 13% de los alimentos producidos se pierde después de la cosecha y antes de llegar al comercio minorista. Además, cerca del 19% de los alimentos disponibles para los consumidores termina desperdiciado en hogares, comercios y servicios de alimentación. Y el problema no termina en el alimento que tiramos.

Cuando desperdiciamos una comida, también desperdiciamos el agua, el suelo, la energía, el trabajo y los recursos económicos utilizados para producirla, transportarla, almacenarla y prepararla. Por eso, reducir el desperdicio de alimentos también es una forma de cuidar el ambiente y contribuir a la seguridad alimentaria. En América Latina y el Caribe, aproximadamente el 11,6% de los alimentos se pierde durante las etapas de producción y poscosecha. Esto representa millones de toneladas de alimentos que podrían haber cumplido su propósito, que es alimentar.

Pero ¿qué podemos hacer desde nuestra casa?

Planificar las compras, revisar qué tenemos antes de ir al supermercado, almacenar correctamente los alimentos, aprovechar las sobras y aprender a diferenciar entre una fecha de vencimiento y una fecha de consumo preferente son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia.

También podemos cambiar nuestra mirada sobre los alimentos. Una fruta con una forma diferente sigue siendo una fruta. Un banano muy maduro puede convertirse en un batido o unas tortitas. Las hojas y tallos de algunos vegetales pueden incorporarse a sopas, picadillos o preparaciones caseras.

El desperdicio no empieza cuando tiramos la comida, y muchas veces comienza cuando compramos más de lo que necesitamos.

El pasado 29 de setiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la invitación fue sencilla, antes de desechar, preguntémonos si todavía podemos aprovechar. Porque alimentar al mundo no significa solamente producir más. También significa aprovechar mejor lo que ya tenemos.