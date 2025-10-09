Todo lo que se ha dicho no vale. Se acaba el tiempo se llega a la hora cero y serán las 8 de la noche cuando ruede el balón en la cancha del estadio General Francisco Morazán.

La selección de Honduras recibe a su similar de Costa Rica por la eliminatoria mundialista rumbo a la cita del orbe 2026. El escenario es el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Todo está listo. Días antes ya se reportaba la venta total de los boletos, por lo que el escenario estará lleno. El monstruo de mil cabezas, como se le llama a la afición, esta vez será de 18 mil.

La tricolor llega contra las cuerdas y eso lo sabe desde el técnico Miguel “El Piojo” Herrera hasta el utilero. Empatar en Nicaragua no fue bueno y el pecado más grande fue dividir puntos en casa ante Haití, por lo que la obligación es sumar de tres para recuperar los puntos perdidos en casa.

Si hoy terminara la eliminatoria no estaríamos clasificados a la cita de Norteamérica, pero peor aún, ni siquiera entramos en el repechaje. De ahí la urgencia de ganar. Si perdemos empezamos a depender de otros resultados y se vuelve casi imposible asistir.

Cara a cara con “El Piojo”

El técnico Miguel Herrera atendió a la prensa en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, en San Rafael de Alajuela. Deja claro que la idea es ser ofensivo, valora el aporte de los veteranos y defiende a capa y espada que la Tricolor depende de sí mismo.

¿Cuál es la realidad de Celso y Keylor?

Celso todavía está en mucha duda y Keylor ya entrenó con el grupo. Los 16 jugadores están listos y cualquiera puede iniciar

¿Cómo ubica a Kendall Waston?

Es un central jugará de central. Cuando llamas a jugadores de experiencia ya sabes lo que pueden dar. A veces a los jóvenes se les trabaja eso de jugar en una eliminatoria que es lo más difícil que hay. Cuando tienes a Kendall o Celso no hay mucho que hablar.

¿Qué se debe cuidar de Honduras?

Debemos estar atentos a los descuidos, tratar de no tener equivocaciones y luego en pelota larga ellos son rápidos y tienen muchachos de buena estatura. Pero nosotros también estamos bien en esa parte y somos conscientes de estar atentos a eso.

Será ofensivo o se tirará atrás

¿Seguirá con su planteamiento ofensivo o será recatado?

No vamos a dejar de buscar el gol porque eso nos da el triunfo. Vamos a tratar de sacar 3 puntos, los que perdimos en casa. Estaremos ordenados y no le daremos nada al rival.

¿Cambia de planes no poder contar con Celso?

Hay jugadores de jerarquía como Keylor (Navas), (Francisco) Calvo, Celso (Borges) o Juan Pablo (Vargas) que les transmiten más a los muchachos como se juegan estos partidos. Italia no ha ido a mundiales por buscar su transición. En momentos la transición no es tan fácil. S Costa Rica le ha costado, pero se ha sacado el proceso. Depende de nosotros y mientras dependa de nosotros saldremos a hacer bien las cosas. Los de experiencia nos ayudan muchísimos y trataremos de que la transición sea lo más placentera y llegar al mundial.

¿Pudo hablar con Creichel Pérez?

Los muchachos tienen momentos de equivocación. Hoy en día es muy difícil equivocarse, porque cualquier gente tiene un teléfono y se convierte en un comunicador. Puede hacer las cosas virales. Entiendo que son jóvenes con errores y como lo dijo su club fue en un momento en que estaba libre. Él ha marcado diferencia con la Liga y lo están viendo en el extranjero. Hay que apoyarlo y darle una segunda oportunidad.