Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las manifestaciones estudiantiles registradas este martes en Costa Rica, aunque con un impacto y una escala más moderada en comparación con otras latitudes, no son un hecho aislado.

Según analistas, responden a una dinámica global que empieza a manifestarse en diversos continentes y que pone sobre la mesa el debate sobre el futuro laboral, educativo y social de la Generación Z.

Manifestaciones en Costa Rica. Foto: Mauricio Aguilar.

El analista internacional Carlos Murillo señala que los acontecimientos en Europa y otras regiones marcan una tendencia que paulatinamente alcanza a la región.

Según explicó Murillo, lo que inició en Francia con protestas estudiantiles a las que luego se sumaron otros sectores “constituye un fenómeno que poco a poco sin duda se irá extendiendo a otros países europeos y que después lo veremos en algunas otras partes del mundo”.

El especialista destaca que, incluso en la región latinoamericana y en el ámbito local, se empieza a gestar esta corriente.

Disturbios por manifestaciones en Francia. Foto: AFP.

“En Costa Rica ya hay un movimiento incipiente de estudiantes universitarios (…) radica en un componente que une a todas las poblaciones jóvenes alrededor del mundo, que es la desesperanza que tiene la Generación Z por su futuro”, precisó el analista.

Incertidumbre global e impacto presupuestario

De acuerdo con la perspectiva de Murillo, el malestar de la juventud gira en torno a las dudas sobre las oportunidades que les ofrecerá el entorno social y económico una vez concluidos sus estudios.

Para el analista, esta coyuntura responde a una corriente internacional que presiona por ajustes en la inversión social.

Disturbios por manifestaciones en Francia. Foto: AFP.

“Estamos ante un punto de inflexión de qué va a ser el futuro de esa Generación Z, de esas juventudes que esperan tener algo a mediano y largo plazo, lo cual debemos entenderlo en una dimensión de contexto social, político, económico y cultural más amplio”, aseguró.

La necesidad de una lectura objetiva

A pesar de que el discurso del descontento generacional resuena con fuerza en los entornos académicos, diversos observadores coinciden en que estos fenómenos deben analizarse con un enfoque neutro y multidimensional.

Si bien la preocupación por el futuro universitario y laboral es legítima entre la juventud, la historia política sugiere que los movimientos estudiantiles frecuentemente se convierten en espacios permeables a la influencia de actores políticos y grupos de poder con agendas particulares.

Manifestaciones en Costa Rica. Foto: Mauricio Aguilar.

Las consignas de las marchas no siempre reflejan la totalidad de la realidad económica de un país ni garantizan por sí solas la posesión de la verdad absoluta sobre las políticas públicas o presupuestarias.

Por ello, la lectura de las movilizaciones registradas requiere ponderar tanto las inquietudes reales de la población estudiantil como el riesgo de que la percepción de los jóvenes sea instrumentalizada por sectores que buscan capitalizar el descontento social en el escenario político actual.