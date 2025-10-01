Encontrar un animal en medio de la carretera puede ser una situación inesperada y peligrosa tanto para el conductor como para la fauna.

Los especialistas insisten en que la primera acción debe ser detenerse en un lugar seguro y actuar con precaución para evitar atropellos o accidentes.

En lo que va del 2025, a lo largo de la Ruta 27 autoridades han rescatado 15 animales silvestres, entre ellos 11 aves, una tortuga, un oso perezoso y 2 pizotes.

Capacitación en rescate de animales. Foto: cortesía.

Desde 2015, el total asciende a 86, lo que refleja el esfuerzo continuo de la concesionaria Ruta 27 by Globalvia por proteger a la fauna que habita en los alrededores de la carretera.

¿Qué hacer si encuentra un animal en carretera?

Ruta 27 recomienda seguir estas medidas:

Detenerse en una zona segura y verificar si el animal presenta heridas.



y verificar si el animal presenta heridas. Si el animal está en buenas condiciones, trasladarlo con cuidado a una zona verde para evitar que sea atropellado.



para evitar que sea atropellado. En caso de que esté herido, asegurarlo de la mejor manera posible sin ponerse en riesgo .



. Notificar inmediatamente al Centro de Control de Ruta 27 al 2588-4040.

Entre las especies que más se rescatan en la ruta están serpientes, iguanas, tortugas y aves. Además, desde el 2019 el programa también contempla el rescate de animales domésticos, logrando salvar a 136 perros y 56 gatos que fueron abandonados o encontrados en la vía.

Capacitación en rescate de animales. Foto: cortesía.

La concesionaria asegura que su compromiso va más allá de la atención inmediata. Cada año capacitan a su personal en manejo seguro de fauna silvestre, con el fin de atender estos casos de forma profesional.

En la más reciente formación participaron 17 funcionarios de mantenimiento, peajes y centro de control.

“En Ruta 27 tenemos un protocolo especial de rescate de animales. Como parte de nuestra responsabilidad social, hemos centrado parte de nuestros esfuerzos a los animales, y la verdad es muy satisfactorio ver como cientos de ellos tienen una segunda oportunidad gracias a esta iniciativa”, explicó Montserrat Courrau, Directora de Comunicación y RSE de Ruta 27.

Capacitación en rescate de animales. Foto: cortesía.

El entrenamiento, impartido por el Refugio Animal de Costa Rica en Santa Ana, incluye la identificación de especies venenosas y en peligro de extinción, la detección de fracturas y técnicas de manipulación que eviten daños al animal y al rescatista.

Con esta edición, ya son más de 180 colaboradores de Ruta 27 los que han recibido la capacitación.