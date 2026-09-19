¿Qué hacen los contadores en el mundo de la sostenibilidad?

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La sostenibilidad dejó de ser un tema exclusivo de especialistas ambientales. Con la emisión de las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2 por parte del International Sustainability Standards Board (ISSB), los contadores pasan a desempeñar un papel fundamental en la medición, análisis y comunicación de riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y otros factores de sostenibilidad que pueden afectar la situación financiera de las organizaciones.

Hace algunos días, durante una conversación con don Luis Matamoros, presidente de la Federación de Cámaras de Costa Rica, respecto a nuevas normativas aplicables a la profesión contable, surgió una pregunta cuya respuesta resultó más compleja de lo que parecía: ¿qué hacen ahora los contadores en el mundo de la sostenibilidad?

Esta interrogante me llevó a reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra percepción del entorno. Muchos crecimos escuchando que recursos como el agua o el aire eran prácticamente inagotables; sin embargo, hoy hablamos de escasez hídrica, contaminación y desafíos ambientales que afectan directamente la actividad económica. Ese cambio de perspectiva explica por qué la sostenibilidad ha adquirido tanta relevancia en la actualidad.

Debido a este cambio y a su relevancia, en el quehacer de las compañías, el ISSB emitió las Normas de Sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2 como un estándar que busca proporcionar información a inversionistas, entidades financieras y otros interesados respecto a cómo el cambio climático y otros factores relacionados con la sostenibilidad pueden afectar la situación financiera futura de una compañía. En términos generales, estas normas se estructuran de la siguiente manera:

La NIIF S1 establece el marco general para divulgar información financiera relacionada con riesgos y oportunidades de sostenibilidad mediante cuatro pilares fundamentales: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos; mientras que la NIIF S2 desarrolla de forma específica las revelaciones relacionadas con el cambio climático.

Es precisamente en este punto donde comienza a encontrarse la respuesta a la pregunta inicial, y es que tanto quienes lideran la parte interna de elaboración de los estados financieros, como quienes estarán a cargo de atestiguar sobre los informes de sostenibilidad bajo la NIEA 5000, deben contar con estándares para comunicar de manera eficiente y eficaz aspectos de sostenibilidad que podrían afectar de manera significativa los negocios o resultados futuros de una compañía. Por ejemplo, se deberán tomar en cuenta cambios tecnológicos que requieran el reemplazo anticipado de maquinaria, equipos u otros activos para mejorar la huella de carbono de una compañía, significando la necesidad de prever o registrar de manera anticipada una pérdida por el desuso de equipos a nivel de información financiera.

Este tipo de datos forman parte de una amplia gama de información que será requerida por las Normas de Sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2, con un enfoque en la revelación de información y su interconexión con la información financiera, lo que hace necesario que las áreas responsables de la preparación de la información financiera, así como los Contadores Públicos Autorizados encargados de su revisión o atestiguamiento, conozcan, interpreten y analicen la información revelada y sus posibles implicaciones sobre los estados financieros

En consecuencia, la sostenibilidad ya no puede considerarse un tema ajeno a la profesión contable. Hoy los contadores tienen la responsabilidad de transformar información relacionada con riesgos climáticos y de sostenibilidad en información financiera útil para la toma de decisiones. Más que un cambio normativo, se trata de una evolución natural de una profesión llamada a generar confianza, transparencia y valor en un entorno económico cada vez más influenciado por los desafíos ambientales y sociales.