¿Qué ha pasado con el Templo Patrimonial de Heredia a casi dos meses del sismo?

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Templo Patrimonial Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Santo Domingo de Heredia, sigue cerrado por una orden sanitaria del Ministerio de Salud.

Así lo pudo comprobar un equipo de Grupo Extra que visitó la zona este jueves 15 de octubre.

Templo Patrimonial Nuestra Señora del Carmen. Foto: Randall Sandoval.

La orden fue girada desde el 24 de agosto (día del doble sismo en Coronado), los cuales afectaron parte de la estructura católica.

Piden eliminar la orden:

Los encargados del templo piden a la cartera de salud eliminar la orden para poder volver a realizar misas y continuar con la normalidad en el sitio.

Un informe elaborado el 26 de agosto por la Dirección de Patrimonio Cultural reveló que la mayoría de daños son superficiales, es decir, no existe riesgo para que continúe abierta.

Foto: Randall Sandoval.

Los encargados esperan que en los próximos días inicien las obras de reparación gracias a bonos y rifas que han realizado en la misma comunidad.

Grupo Extra consultó al Ministerio de Salud los motivos para mantener la orden sanitaria vigente; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.