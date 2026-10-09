¿Qué falta para que la Fedefutbol oficialice a Ruiz como técnico?

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Todo está encaminado para que Bryan Ruiz asuma la dirección técnica de la Selección Nacional de Costa Rica, sin embargo, todavía la Federación Costarricense de Fútbol afina unos cuántos detalles.

Este viernes, el Comité Ejecutivo de la institución tuvo una reunión extraordinaria para ver los últimos detalles de la llegada del “Capi” y espera que en las próximas horas ya lo pueda hacer oficial a través de sus canales oficiales.

Sobre si el técnico debe ser nacional o extranjero, el presidente de la Federación, Osael Maroto, dijo que no se fijan en eso, si no en las capacidades que los candidatos tengan para asumir el cargo.

Manifestó que “ya tienen bastante claro lo que queremos y a quién queremos” y que será en horas de la tarde cuando esperan informarlo de manera pública.

Parte de los detalles que se están afinando son los asistentes que Ruiz tendrá a su lado, así como la cantidad, ya que pueden ser dos o incluso tres, dependiendo de lo que se quiera trabajar.

En su interinato, tuvo a su lado a Wilmer López y a Edson Soto. Con ellos, la Tricolor logró 2 victorias ante Nicaragua y Haití, siendo estas las primeras del equipo en todo el 2026 y con lo cual salvó la categoría de la Liga A en la Nations League de Concacaf.

De concretarse la llegada de Bryan, será el primer técnico de nacionalidad costarricense en 5 años, pues en 2021 estuvo Ronald González en el cargo.