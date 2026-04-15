¿Qué estudiar? El TEC realizará su Feria Vocacional 2026

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) realizará su Feria Vocacional 2026, un espacio diseñado para orientar a estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional.

La actividad se llevará a cabo de manera presencial en el Campus Central en Cartago los días 16 y 17 de abril, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Además, las personas interesadas también podrán participar en modalidad virtual a través de una plataforma habilitada para este evento.

Orientación vocacional, becas y oferta académica

Durante la feria, los asistentes tendrán acceso a asesoría vocacional, información sobre becas estudiantiles, así como detalles del proceso de inscripción y admisión al TEC.

Asimismo, podrán conocer la oferta de carreras disponibles y los diferentes grupos estudiantiles que forman parte de la vida universitaria, permitiendo una visión más completa de la experiencia académica.

El TEC destaca especialmente su propuesta en áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—, carreras clave en el desarrollo y la innovación.

Una experiencia interactiva en el marco del 55 aniversario del TEC

Como parte de la celebración de sus 55 años, la feria incluirá una actividad simbólica en la que los asistentes podrán dejar su huella en un mapa de Costa Rica, representando su interés en convertirse en futuros estudiantes de la institución.

Un espacio para proyectar el futuro

La Feria Vocacional del TEC se consolida como una oportunidad para que los estudiantes puedan informarse, explorar sus intereses y tomar decisiones más claras sobre su futuro profesional, en un entorno diseñado para acompañarlos en este proceso.