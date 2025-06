La Selección Nacional con el “Piojo” Herrera a la cabeza empieza a tomar un rumbo. El combinado nacional se encuentra clasificada a la siguiente ronda eliminatoria y en Copa Oro se mantiene invicta a la espera de los Cuartos de Final.

Según el goleador y campeón de la Copa del Mundo de 1978 con Argentina, Mario Alberto Kempes, la Sele tiene una oportunidad inigualable con el “Piojo” para apostar por la juventud.

Por otro lado, el reconocido periodista deportivo, Fernando Palomo, mencionó que el entrenador mexicano puede con su energía construir un grupo que apunte hacia “un mismo destino”.

El periodista apunta que aún falta trabajar en encontrar algo más sólido.

“Queda un año para el Mundial y creo que todavía no se ha encontrado una selección en la que uno llegue a pensar, es cierto, el boleto no lo han conseguido todavía, pero a esta altura o a esta hora, uno tendría que tener una selección que pueda recitar de memoria casi. Y eso creo que todavía no lo tienen y esas prisas creo que le van a empezar a entrar”, destacó.