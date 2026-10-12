¿Qué espera la fracción oficialista de comisión que verá financiamiento de las campañas políticas?

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El oficialismo espera que la nueva comisión investigadora sobre financiamiento político permita esclarecer denuncias pendientes de las campañas electorales bajo estudio y produzca reformas legales para fortalecer los controles sobre los recursos que reciben los partidos.

Así lo señaló este lunes el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, tras participar en la reunión semanal de la bancada oficialista.

La comisión aprobada por el Plenario Legislativo tiene entre sus objetivos investigar el financiamiento relacionado con las campañas de las elecciones nacionales de 2022 y 2026.

Acosta señaló que, dentro de ese alcance, espera que se retomen casos sobre los cuales considera que no existieron conclusiones claras y que no tendría problemas en que se indague sobre la campaña electoral de 2022 en la que el oficialismo participó a través del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Yo creo que tiene que salir todos aquellos casos en donde no llegamos a ninguna conclusión en la campaña anterior y en esta esperaría que tuviésemos claridad de cuáles son las condiciones en las que se produjo”, afirmó.

Ante consultas sobre hechos concretos de procesos electorales anteriores, como la polémica por el video Salto al Vacío en el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), el diputado indicó que la comisión deberá revisar las distintas denuncias existentes.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de investigar todos los hechos, todas las denuncias y sobre todo algo que se ha hecho muy interesante y es que nadie dice la verdad y yo creo que la verdad tiene que salir”, manifestó.

El legislador también mencionó la necesidad de analizar posibles fuentes de recursos relacionadas con crimen organizado y legitimación de capitales.

No obstante, sostuvo que uno de los resultados principales debería ser la elaboración de reformas legales que fortalezcan la transparencia del sistema.

Ocho interesados

PPSO todavía no define quiénes serán sus representantes dentro de la comisión, aunque Acosta indicó que existen ocho diputados oficialistas interesados en participar y que la bancada esperará conocer las propuestas de las demás fracciones antes de tomar una decisión.

“Nos interesa paridad de género y sobre todo perfil de los diputados”, explicó, señalando que las fracciones tienen hasta el jueves para presentar sus propuestas de integración.