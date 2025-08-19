La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista a Celso Gamboa Sánchez y tres personas más.

Las otras personas incluidas en esta lista son:

Alejandro James Wilson, “Turesky”

Alejandro Arias Monge, “Diablo”

Edwin López Vega, “Pecho Rata”

De la misma forma se incluyó a las empresas Bufete Celso Gamboa & Asociados y el club Limón Black Star FC.

Pero, ¿qué es la OFAC?

En entrevista con Grupo Extra, Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es la encargada de imponer sanciones financieras contra personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas.

Estas medidas implican el congelamiento de bienes y la prohibición de realizar transacciones dentro de Estados Unidos o con compañías y empresarios que tengan intereses en ese país.

Soto recalcó que cualquier individuo o empresa que mantenga relaciones comerciales o financieras con los sancionados podría enfrentar consecuencias legales y sanciones económicas.

En la práctica, esto se traduce en un bloqueo económico de alcance internacional, que limita severamente la capacidad de los señalados para operar en el sistema financiero global.

Esto también incluye el dinero virtual y/o “criptomonedas”:

“Estados Unidos tiene algo sin duda que no tiene Costa Rica, por ejemplo, en el tema de las monedas virtuales tiene la capacidad de bloqueos a nivel mundial, nosotros no”, afirmó Soto.

Además de dinero, Soto afirma que la OFAC también puede hacer el decomiso de bienes tangibles, tales como bienes tangibles como ganado, propiedades, vehículos, entre otros.







