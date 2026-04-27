¿Qué es la ‘Ndrangheta? La mafia italiana con presencia en el país

Tras la extradición de José Johnny Angulo Fernández , alias “John Cadenas”, las autoridades nacionales ven esto como un paso positivo para combatir la presencia de grupos internacionales como la mafia italiana.

Según Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la agrupación conocida como ‘Ndrangheta es la que tiene “tentáculos” en el país.

Esta imagen de 2019 muestra los operativos de las autoridades europeas contra la ‘Ndrangheta (Foto: AFP)

La modalidad utilizada es el “outsourcing”, a través de esto, bandas ubicadas en el país venden o alquilan sus servicios para traficar droga.

“Ante la presencia de la mafia italiana, una como la ‘Ndrangheta, con tentáculos en todo el mundo, esto es un hito importante para nosotros”, explicó Soto.

¿Qué es la ‘Ndrangheta?

De acuerdo con la Interpol, esta mafia es originaria de la región italiana de Calabria, en el sur de la península itálica y habría nacido en el siglo XIX.

“La ‘Ndrangheta está implicada en una amplia gama de actividades delictivas, desde el narcotráfico y el blanqueo de capitales hasta la extorsión y la adjudicación irregular de contratos públicos, lo que le permite generar flujos económicos notables”, reseña la policía internacional.

En agosto de 2007 una “vendetta” o venganza de la mafia italiana cobró la vida de 6 personas en Alemania (Foto: AFP)

La presencia de esta organización en 5 continentes la convierte en una de las entidades criminales más consolidadas del planeta.

Según la DIA (Dirección Investigativa Antimafia, por sus siglas en italiano) la ‘Ndrangheta tendría ingresos cercanos a los €150 millones (euros), y su poderío económico representaría cerca de un 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Italia.

La estructura interna se divide en hasta 400 clanes, muchos de ellos con fuertes lazos familiares. Hasta el momento se ha detectado su presencia en urbes relevantes como Milán, Berlín y Marsella desde donde distribuyen droga y lavan dinero.

Se ha detectado su colaboración con cárteles mexicanos y diversas estructuras del crimen en Latinoamérica.