Es una emoción que surge cuando una persona percibe que otro posee algo deseable (logros, cualidades, estatus, bienes) y siente una amenaza o pérdida en comparación con esa situación.

A diferencia de la celosía, la envidia suele enfocarse en lo que otro tiene y la propia carencia percibida.

Manifestaciones comunes que se trabajan con los adultos

Pensamientos rumiantes: tendencia a obsesionarse con lo que otros tienen, repetición mental de la comparación y la sensación de inferioridad.

Resentimiento y hostilidad pasiva: deseos de que la otra persona fracase, o actuar de forma pasiva-agresiva.

Baja autoestima y autocrítica: sentir que uno no es suficiente; la envidia puede reforzar creencias negativas sobre uno mismo.

Competencia desproporcionada: buscar constantemente demostrar superioridad para compensar la carencia percibida.

Conductas compensatorias: dedicación excesiva al trabajo, compras impulsivas, o búsqueda de reconocimiento externo para validar el propio valor.

Interacciones interpersonales tensas: dificultad para dar cumplidos, dificultad para celebrar logros ajenos, o comentarios despectivos sobre otros.

Impacto en la salud mental: aumento de ansiedad, estrés, insomnio y menor satisfacción vital cuando la envidia es crónica.

Cómo gestionarla desde la psicología

Psicoterapia: para desafiar pensamientos distorsionados de su propia realidad y aceptación debes consultar con un profesional de salud mental.

Ejemplo práctico:

Ante publicaciones en redes sociales que provocan envidia, puede:

1) limitar el tiempo de exposición.

2) recordar que las publicaciones no muestran toda la realidad.

3) enfocarse en metas propias y en gratitudes diarias.

Asimismo, la psicoterapia es una vía efectiva para entender y transformar estos sentimientos negativos, promoviendo una mejor salud emocional y relaciones más saludables.

Si estás viviendo esta situación, llámanos al teléfono 8872-0670 (Dra. Ana Yendry Morales B, especialista en el tema) puede ser un paso importante hacia el bienestar.

